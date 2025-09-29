前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員とホテルに行っていた問題で、市議会は２９日、各会派の質問や意見を集約した書面を小川市長に提出した。これを受け、小川市長は来月２日、全市議３８人に説明する予定だ。市議会の富田公隆議長と藤江彰副議長が、非公開で小川市長に書面を手渡した。書面では、最大会派の前橋高志会と第２会派の前橋令明などが市長に高い倫理性を求める政治倫理条例に抵触する可能性を指摘し、現