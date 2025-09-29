西武は２９日のロッテ戦（ベルーナ）に２―０で勝利。通算成績を６２勝７４敗３分けの借金１２とし、今季の本拠地最終戦を終えた。試合は２回、ネビンの２試合連発となる２１号ソロで西武が先制。６回には渡部聖、ネビン、山村の３連打で無死満塁のチャンスをつくり一死後、セデーニョの一塁後方に落ちる適時内野安打で１点を追加した。ネビンは「打ったのは真っすぐです。有利なカウントだったので積極的なスイングができま