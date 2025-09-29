５人が立候補した自民党総裁選（１０月４日投開票）は２９日、選挙戦後半に突入。党内では決選投票にもつれ込む見方が強まっている。今回の総裁選は国会議員票２９５票と党員・党友による地方票２９５票の合計５９０票で争われている。過半数に達した候補者が当選するが、過半数に届かなければ上位２人が決選投票に進み、第２９代党総裁（任期は２８年９月末まで）のいすを目指す。決選投票は国会議員と４７都道府県連が１票