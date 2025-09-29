今月から始まった国勢調査ですが、調査の資料が手元に届いている方もいるかもしれません。こうした中、調査をかたる詐欺に注意が必要です。 「回答しないと罰則や罰金を科す」。国勢調査を装い、個人情報などを入手しようとする、こうした不審なメールが鹿児島でも確認されています。 国勢調査は、日本の人口や世帯の実態などを把握するため、5年に1度、日本で暮らす全ての人を対象に行われています。 調査員による調査用