中国の海洋調査船が28日、奄美大島沖の日本の排他的経済水域＝EEZで、ワイヤーのようなものを無断で海中にのばしているのが見つかりました。元自衛艦隊司令官は「有事を念頭に置いた調査ではないか」とみています。 十管本部によりますと、28日午前6時すぎ、奄美大島の西およそ379キロの日本の排他的経済水域＝EEZで、中国の海洋調査船「向陽紅22」が、船尾からワイヤーのようなものを海中にのばしているのを、警戒中