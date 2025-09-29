種子島宇宙センターで今年7月に行われた低コスト型のH3ロケットの燃焼試験について、燃焼タンクの圧力に異常が見つかったため、試験をやり直すことになりました。 低コスト化を目指す新たなH3ロケットは、従来あった補助ロケットを使わない新しいタイプで、打ち上げ費用をH2Aロケットの半分のおよそ50億円に抑えることを目指しています。 文部科学省の宇宙開発利用部会によりますと、種子島宇宙センターで今年7月に