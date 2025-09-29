住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜〜金曜9:00〜11:00）。「Blue Ocean+」のコーナーでは、あなたの毎日にキラっと光る楽しみや情報をお届けします。9月23日（火・祝）の放送では、ロッキング・オンが手掛ける新イベント「rockin'star Carnival」を紹介しました。（左から）海津亮さん、パーソナリティの住吉美紀◆音楽と花火を融合させた新イベントを開催！「Blue Ocean+」の