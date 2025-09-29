登山家の野口健さんの長女・野口絵子さんがコンテストでファイナリストに進出したことを報告した。２９日のインスタグラムで「ご報告このたび『第５８回ミス日本コンテスト２０２６』のファイナリストに選出いただきました」とつづり、ドレス姿をアップ。「私は幼い頃から自然と向き合いながら生きてきました。そこから感じた『美しさ』とは、自然の循環と共にある人の営みそのものです。同時に、自然は恵みを与えながら