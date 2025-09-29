ドル円１４８．７５近辺、ユーロドル１．１７１５近辺ドル安一服＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯は、ドル安が一服している。ドル円は148.47レベルを安値に、足元では148.70台へと下げ渋り。ユーロドルは1.1733レベルを高値に、足元では1.1710台へと反落している。米１０年債利回りは４．１４％付近から４．１５％付近へと低下一服。 USD/JPY148.71EUR/USD1.1715