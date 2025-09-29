サッカー元日本代表の小野伸二氏が、妻でモデルの小野千恵子との家族ショットを披露した。２９日までにインスタグラムで「４６歳になっちゃいましたたくさんの方にお祝いしていただき幸せです」と２７日の４６歳誕生日を祝う様子をアップ。「誕生日に『大滝先生』にも会え、母校でサッカーができ、最高の時間を過ごせました」と恩師にも感謝し、「いつまでも思いやりの気持ちを忘れず、１日１日を大事に過ごしていきたいと思