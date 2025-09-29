学歴詐称疑惑の静岡県伊東市の田久保真紀市長は、今後の市長就任時、学歴証明書を提出するという新たなルールの制定を発表しました。◇29日、月に1度の定例会見を開いた田久保真紀市長。発表した新たなルールは、10月からの伊東市の市長就任時に、最終学歴の証明書を、就任から21日以内に提出するというもの。現職である田久保市長も対象となります。記者「田久保市長は、どういう書類を提出されるのか？」静岡・伊東市田