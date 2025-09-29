記者会見する総裁選挙管理委員会の逢沢一郎委員長＝22日、東京・永田町の党本部自民党総裁選挙管理委員会の逢沢一郎委員長は29日、総裁公選規程に抵触しかねない陣営間の感情的対立をあおる恐れのある事案を受け、陣営の選挙責任者を厳重注意したとする声明を所属議員宛てに出した。名指しは避けているが、小泉進次郎農相陣営による配信動画へのコメント投稿要請が念頭にあるとみられる。関係者が明らかにした。声明では、複数