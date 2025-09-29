違法薬物をめぐって警察の捜査を受けた新浪剛史氏について、経済同友会は30日、理事会を開き、代表幹事としての処遇を審議することが分かりました。新浪氏は大麻由来の成分が含まれた「サプリメント」を入手した疑いで警察の捜査を受けていて、今月サントリーホールディングスの会長を辞任し、経済同友会のトップ＝「代表幹事」の活動を自粛しています。新浪剛史 経済同友会代表幹事「私は法を犯しておらず、潔白であると思っ