台風20号がベトナムを直撃し、竜巻などの影響でこれまでに13人が死亡したほか、13人が行方不明となっています。現地メディアによりますと、台風20号は29日未明、ベトナムに上陸し、各地で暴風雨や高波などによる被害が相次いでいます。北部ニンビン省では竜巻が発生し、130棟以上の家屋が損壊したほか、電柱50本以上が倒壊しました。また、中部ハティン省では大規模な停電が発生し、50万世帯が影響を受けました。ロイター通信は、