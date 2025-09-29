JR東日本が、人気アイドルグループ”SixTONES”を起用したキャンペーン「Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.」を10月1日（水）からスタートします。この企画の目玉は、新曲「Shine with U」をアレンジした楽曲が、東京・上野・大宮駅の新幹線ホームで発車メロディとして流れることです。さらに、東北新幹線の車内限定でメンバーの特別音声コンテンツが聴けるほか、ARフォトフレームやオリジナルグッズのプレゼントなど、東北への