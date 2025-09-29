J２の水戸ホーリーホックは９月29日、DF沖田空が交通事故を起こしたことを報告した。事故は９月27日の午後７時10分頃、水戸市河和田１丁目の飲食店の駐車場にて発生。沖田が乗用車を運転し、駐車をする際に後続車両と接触したという。 なお警察への届け出、事故処理等はすでに完了しており、相手の方や沖田にもこの事故による怪我はないようだ。今回の件について、クラブは「交通事故再発防止のため、引き続き全選手