韓国俳優イ・ユリが主演を務めた連続ドラマ『かくれんぼ』（2018年）が、CSホームドラマチャンネルであす9月30日から放送される。毎週火・水曜の午後3時20分〜ほか。【動画】アン・ボヒョンも出ていた… 愛憎劇『かくれんぼ』予告編『福寿草』『凍える華』や『私はチャンボリ！』などで“愛憎ドラマの女王”と称されるイ・ユリが、今作では、令嬢スアの身代わりとして秘密裏に養女になったヒロイン・チェリを熱演。孤独と闘い