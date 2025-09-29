【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 2−0 U-20エジプト代表（日本時間9月28日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】「足裏」を恐れず好守→激突の一部始終名古屋グランパスに所属するU-20日本代表のGKピサノアレックス幸冬堀尾が、アグレッシブな飛び出しでチームの危機を救った。しかし、その際に相手選手と激突して悶絶。ファンからは悲鳴の声が上がった。U-20日本代表