テニス・木下グループジャパンオープン男子第６日（２９日・東京有明コロシアム＝読売新聞社後援）――シングルス準決勝で、第１シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が第４シードのカスパー・ルード（ノルウェー）に３―６、６―３、６―４で逆転勝ち。３０日の決勝で第２シードのテーラー・フリッツ（米）と対戦する。アルカラスは世界ランキング１位で、ジャパンオープン初出場。試合後のインタビューで「東京は初めて