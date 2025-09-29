「西武２−０ロッテ」（２９日、ベルーナドーム）ロッテは打線が沈黙し３連敗を喫した。今季３度目の対戦となった西武・渡辺に対し、６回２安打無失点の好投を許した。これで今季２１イニングでわずか１得点。苦手相手にこの日も苦戦した。２点を追う七回は２番手・山田に対し１死からの３連打で満塁の好機を掴んだが、９番・小川は二ゴロ、１番・西川も二ゴロに倒れた。八回も無死から寺地の左越え二塁打、高部の中前打で