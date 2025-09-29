YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』に投稿されたのは、甘えん坊な「プリン」くんの可愛すぎる姿。マンチカン特有の短い手足で、ママさんの腕にギュッとしがみついたそうで…？ 動画は136万回再生を突破し、「想像より短くて可愛いww」「かわいすぎて心臓が止まりそう」「ぬいぐるみみたい♡」といったコメントが寄せられています。 【動画：ママの膝の上で甘えていた短足猫→突然噛みついてきて、『腕を