Metaの最高技術責任者が同社の将来について、「ハードウェアを製造する他の企業にライセンスを供与するソフトウェアプラットフォームにしたい」というビジョンを語ったことが分かりました。Androidのように、多くのメーカーに使ってもらえるようなソフトウェアの構築を目指すものだとされています。Humanoid robots are Meta's next 'AR-size bet'https://sources.news/p/humanoid-robots-are-metas-next-arHumanoid robots are Me