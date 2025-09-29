タレントのＧＥＮＫＩＮＧ．が激変した姿を見せた。２９日までにインスタグラムで「毎日、携帯の着信に怯えながらそれでも朝を迎えられたことに感謝しかない毎日インスタ頑張ってＵＰしたらみんなのコメントが優しすぎて泣いた」と心境を吐露。「でも笑顔の裏で止まってる心はいつ明るくなるんだろーねギャルマインドよ、早く戻ってこい」と自らを鼓舞し、派手なギャル風のコーデをアップした。ＧＥＮＫＩＮＧ．といえ