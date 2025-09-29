巨人はレギュラーシーズン３位が決定し、本拠地でのクライマックスシリーズ（ＣＳ）開催を逃しました。敵地で迎えた２６日からのDeNA２連戦では初戦こそ敗戦しましたが、２７日は４点ビハインドの９回に攻撃陣が一丸となり、集中打を浴びせ、最後は佐々木俊輔外野手が逆転打を放つなど劇的な勝利を見せました。阿部慎之助監督もご満悦で「嫌な印象を持たせられたんじゃないかな」と前向きに話しました。ファーストステージ突破