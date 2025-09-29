【３０日の予告先発】【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・田中将大―中日・マラー（１８時・東京ドーム）◆ＤｅＮＡ・ケイ―ヤクルト・山野太一（１８時・横浜）【パ・リーグ】◆ロッテ・美馬学―楽天・岸孝之（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆ソフトバンク・伊藤優輔―日本ハム・福島蓮（１８時・みずほＰａｙＰａｙ）