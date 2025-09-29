体操の世界選手権（１０月・ジャカルタ）女子日本代表が２９日、都内で試技会を公開し、５月の全日本個人総合選手権で初優勝した昨夏のパリ五輪代表の岸里奈（戸田市ＳＣ）は、平均台でトップに立つなど、５２・５９８点で全体２位に入った。６月の全国高校総体埼玉県予選で親指を痛め、患部をかばっていた影響で小指にも骨折が見つかった。岸は「インターハイの予選でパキッと音がして。折れていることはだいたい分かっていた