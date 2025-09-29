タレントでボディービルダーのなかやまきんに君が２９日に自身のインスタグラムを更新。なりきりショットを公開した。「＃なかやまきんに君」と始め、「＃土曜はナニする！？のロケで＃南町田グランベリーパークに行きました(９／２７ＯＡ)＃スヌーピーミュージアム」とつづって、ロケでの様子をアップ。きんに君はタンクトップ姿でスヌーピーのカチューシャを付けなりきっていた。「＃未公開シーンあり(７枚目)＃未公開シーン