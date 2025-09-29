「オリックス４−０楽天」（２９日、京セラドーム大阪）オリックスのＦＡ右腕・九里亜蓮投手が、９回無失点の好投で移籍後初の完封勝利。今季１１勝（８敗）をマークした。この日は先頭打者への四球が目立つなど、制球にも苦しんだが、持ち前の粘り強さでイーグルス打線に決定打を与えなかった。登板前に「（ＣＳ進出が決まっても）特に意識はない。いつも通り準備してしっかりと投げるだけ」と話していた通りの結果を出した