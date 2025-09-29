9回に登板し、30セーブ目を挙げた西武・平良＝ベルーナドーム西武が無失点リレーで連敗を3で止めた。渡辺は6回無失点の好投で7勝目、九回を締めた平良が30セーブ目をマークした。打線は二回にネビンのソロで先制し、六回はセデーニョの適時打で加点した。ロッテは打線が振るわなかった。