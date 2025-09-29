サッカーＪ２・ジュビロ磐田は２８日、同クラブ所属のアカデミーコーチがクラブ内に保管されていたウェアなどの備品を不正に持ち出し、外部へ売却していたと発表した。被害は総額約２８０万円に上るという。クラブは２５日付でコーチの契約を解除した。クラブはプライバシーの保護を理由に、コーチの性別や年齢、不正行為の期間、発覚の経緯などを公表していない。刑事告訴も検討していないという。