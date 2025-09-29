国内有数のミスコンテスト「２０２５ミス・ジャパン」の日本大会が２９日、都内で行われ、神奈川県代表の２３歳の大学生・仲道真理子さんがグランプリを獲得した。ベージュ系の輝くドレス姿に、きらめく大振りのティアラが輝いた。グランプリに選ばれた仲道さんは「選んでいただきありがとうございます。これからもミスジャパンという肩書に恥じぬよう活動したいです」と笑顔であいさつした。日本大会には「この衣装にティア