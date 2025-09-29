『伊藤潤二傑作集10フランケンシュタイン』（伊藤潤二/朝日新聞出版）第2回【全3回】【漫画】『伊藤潤二傑作集10フランケンシュタイン』を第1回から読む学校の裏の沼には、女の幽霊が若い男を引きずり込むという噂があった。ある日、美化委員たちが沼の清掃を行うと、サッカー部の人気者・小島が沼に転落してしまう。夜まで捜索されるも小島は発見されず、さらにその沼で美化委員の男子生徒ふたりが水死体で発見されて…。『