「今すぐ確認して欲しいお得情報５選と最新クレジットカードの情報３選」と題した動画を公開したのは、ポイ活YouTuberの鬼丸征也さん。動画冒頭、「本日の動画では、明日9月30日までに、今一度確認してほしいお得情報、これが5つあります」と切り出し、“お得案件”や最新ポイ活事情について語った。 まず鬼丸さんが強調したのは、ポイントサイト経由での「条件が相当に甘い」と自ら太鼓判を押す口座開設案件。「申込みが