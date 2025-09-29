（山本記者）「クマが公園に侵入するのを防ぐため、電気柵の設置が始まりました」札幌市西区の平和丘陵公園です。電気柵が設けられたほか、ハンターらが連日パトロールを行うなど、警戒が続いています。（札幌市環境局環境共生担当課清尾崇係長）「クマの足跡が２か所ほど確認できましたが、今回のクマと関連があるかはわからなかった」９月２６日午後８時ごろ、公園でイヌの散歩中だった４３歳の男性がクマに襲われ