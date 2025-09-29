９月２６日午後８時ごろ、男性は札幌市西区の平和丘陵公園で、体長２メートルのクマ１頭に襲われました。すぐ近くには幼稚園や小学校もある場所です。そして、男性が襲われてからおよそ１時間後、４００メートルほど離れた場所で、別の個体とみられる体長１メートルの子グマも目撃されています。