男子ゴルフの「第54回バンテリン東海クラシック」が10月2日、愛知県みよし市で開幕します。桂川有人選手(26)は、ヨーロッパで磨いた実力を武器に、2022年大会で1打差で逃した雪辱を果たそうとしています。愛知県清須市出身の桂川有人選手(26)は2024年4月、ヨーロッパツアー初優勝を果たし、2026年までのシード権を獲得。主戦場をヨーロッパに移して、海外で腕を磨いてきました。そんな桂川選