男性が襲われた札幌市西区の平和や西野では、９月だけでもかなりの目撃件数があります。どこも山に面した場所からクマが住宅地に降りてきてしまっています。 北海道大学坪田教授によりますと、夏の猛暑が森の植物の成長に影響し、クマのエサが不足していることが、市街地への出没が増えた原因だということです。また、２０２４年のドングリが豊作で、子グマが例年より多く生まれた可能性もあり、子グマを守るために気性が荒くな