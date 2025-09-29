９月２６日に札幌市西区の平和丘陵公園でイヌの散歩中だった男性がクマに襲われ、右腕にけがをしました。現場近くから中継です。この時間帯の交通量は非常に少なく静かです。男性がクマに襲われた時刻より２時間ほど前の時間帯ですが、公園内はすでに暗く、特に奥の方はまったく確認できなくなっています。男性がクマに襲われた午後８時はさらに暗かったと推測できます。公園でイヌの散歩中だった４３歳の男性がクマに襲われ、右腕