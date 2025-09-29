◆パ・リーグ西武２―０ロッテ（２９日・ベルーナＤ）西武が本拠地最終戦を完封勝利で締めくくった。先発・渡辺勇太朗投手は６回２安打２四球無失点で７勝目。２０日・楽天戦（楽天モバイル）以来、中８日での登板で、初回は３者凡退の立ち上がり。６回までに７６球を投げわずか２安打と、三塁を踏ませない粘投を見せた。７回からは山田―甲斐野―平良と勝ちパターンの継投で逃げ切った。打線は両軍無得点の２回、タイラー