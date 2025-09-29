◆パ・リーグオリックス４―０楽天（２９日・京セラＤ）打線がわずか３安打に抑えられた楽天がオリックスに敗れ、今季ワーストに並ぶ６連敗となった。先発のスペンサー・ハワード投手が２回までに３点を失うと、４回１死から来田に１球目を投じたところで緊急降板。後続の投手陣は１失点でしのいだが、打線が相手先発・九里を崩せなかった。６番・遊撃の宗山塁内野手は４打数無安打も、この試合を終えて４４６打席となり、１