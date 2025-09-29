この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、脱サラ料理家ふらお┊初書籍『ひらめきレシピ』発売中(@furafurafufu)さんの投稿です。サバ缶は保存がきくためいくつかは常備している、という方もいるのではないでしょうか。料理家のふらおさんは、混ぜ合わせるだけでサッと作れる【サバ缶ポテサラ】レシピを公開。おつまみにもピッタリです！ 材料はたったの3つ！【サバ缶ポテサラ】レシピ サ