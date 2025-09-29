完封で11勝目を挙げ、ガッツポーズするオリックス・九里＝京セラドーム快勝のオリックスは九里が切れのある球で散発3安打に抑え、加入後初完封で11勝目を飾った。一回に中川の犠飛で先制し、二回は福永のプロ1号の2ラン、五回は紅林の適時二塁打で加点した。ハワードが来日初黒星の楽天は6連敗。