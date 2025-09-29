「オリックス４−０楽天」（２９日、京セラドーム大阪）楽天がオリックスに３連敗。ソフトバンクに続いて２カード連続で３タテを食らい、借金は今季ワーストを更新する９まで膨らんだ。先発・ハワードが何らかのアクシデントで緊急降板となった。初回に１失点を喫し、二回にはオリックス・福永にプロ初本塁打を許す２ランを被弾。序盤に３失点を与えると、四回１死、来田に１球目のスライダーを投げた直後、捕手の太田が異変