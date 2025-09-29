元カノや元カレと交際後もどう付き合っていくか…という点については本当に人それぞれなので正解なんてありませんよね。恋人とは別れたらすっぱり切れてしまって連絡は一切取らないという人もいれば、友だちとして長く付き合っているという人もいるでしょう。ただ、友だちとしての付き合いを続ける場合は、現在の恋人がどう思うかも考慮するのは大切かもしれません。この記事では夫が元カノを飲みに誘っていてモヤモヤするという投