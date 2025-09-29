26日に最終回を迎えた連続テレビ小説『あんぱん』の特別編の第1回「健ちゃんのプロポーズ」が29日(23:00〜23:25)に放送される。このたび辛島健太郎役・高橋文哉のコメントが寄せられた。『あんぱん』特別編 第1回の場面写真特別編は9月29日〜10月2日(各日23:00〜23:25)に4夜連続で放送。人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと『あんぱん』出演者の座談会を盛り込んだ25分×4回で、ドラマはそれぞれ、辛島