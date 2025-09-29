西武レアンドロ・セデーニョ内野手（２７）が?残留?へ必死のアピールを続けている。２９日のロッテ戦（ベルーナ）に「７番・ＤＨ」でスタメン出場したセデーニョは１点リードの５回先頭の第２打席で相手先発・石川柊の速球をコンタクト。打球は右翼へ高々と舞い上がり、ジャンピングキャッチを試みた山口のグラブを越え右翼フェンスに直撃。クッションボールが転々とする間にセデーニョは１１８キロの巨体を揺らし悠々と三塁に