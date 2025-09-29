【新華社西寧9月29日】中国青海省玉樹チベット族自治州曲麻莱（チュマルレプ）県の約改鎮で27日、森林保護員が巡回中、川で身動きが取れなくなったクチジロジカを発見、仲間と協力し無事救出した。クチジロジカは青蔵高原の固有種で、国家1級保護動物に指定されている。（記者/李占軼）