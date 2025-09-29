【新華社フフホト9月29日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド後旗の巴音宝力格（バヤンボラグ・バルガス）鎮で24日、豊作を祝うイベントが開催された。会場には農家が育てた重さ約40キロの巨大カボチャが用意され、村の人々は次々とカボチャの持ち上げに挑戦した。（記者/李雲平）