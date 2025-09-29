◇パ・リーグロッテ0ー2西武（2025年9月29日ベルーナD）ロッテのドラフト1位・西川史礁外野手（22）が29日、西武戦（ベルーナD）に「1番・左翼」でスタメン出場。4打数無安打で、連続マルチ安打は4試合で止まった。初回の第1打席は中飛、3回の第2打席はバットを折られ、一ゴロに倒れた。5回は遊ゴロ、2死満塁のチャンスで迎えた7回は二ゴロに終わった。5打席に立てば規定打席に到達したが、9回に打順は回ってこなかっ