◇パ・リーグ西武2―0ロッテ（2025年9月29日ベルーナD）西武はロッテを2−0で下し、本拠地ベルーナドーム今季最終戦を白星で飾った。ホームゲーム35勝で勝ち越しを決めた。タイラー・ネビン内野手（28）が2戦連発の21号ソロを放つなど、マルチ安打。141安打で最多安打争いでトップタイに並んだ。2回にネビンの2戦連発となる21号ソロで先制。6回1死満塁、セデーニョのタイムリー内野安打で1点を追加した。投げては先発